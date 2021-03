Gestantes do novo programa assistencial "Gestante em Movimento" receberam as primeiras orientações das profissionais de saúde. Foto: ASCOM Itaboraí

Itaboraí - Gestantes de Itaboraí passam a contar com fisioterapia obstetrícia. A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), através do Centro de Especialização da Criança, Adolescentes e da Mulher (CECAM), acabar de incluir no serviço de assistência ao parto humanizado sessões de fisioterapia. Na última quinta-feira (18/03), as quatro primeiras gestantes do novo programa assistencial “Gestante em Movimento” receberam as primeiras orientações das profissionais de saúde no auditório da CECAM, no Centro.

Voltado para mulheres que estão no 2° e 3° trimestre período de gravidez, o serviço será oferecido nessa fase inicial para acompanhar as gestantes que realizam o pré-natal no Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, também no Centro, e pelo ambulatório do CECAM.

Nas sessões, são realizadas técnicas de relaxamento, respiração, exercícios de alongamento e fortalecimento, prevenção de disfunções do assoalho pélvico (como incontinência urinária) e do sistema musculoesquelético. Os exercícios auxiliam no posicionamento adequado para a passagem do bebê pelo canal vaginal na hora do parto. E as gestantes ainda recebem orientações de como realizar a massagem perineal com o objetivo de evitar algumas intervenções cirúrgicas, como a episiotomia ou diminuir o grau de laceração perineal.

“A inserção das sessões de fisioterapia obstetrícia contribui para que a humanização também aconteça no pré-parto. Temos evidências que as sessões de fisioterapia obstetrícia previnem a limitação funcional da gestante, reduz o risco de trauma perineal, melhora o condicionamento físico da futura mamãe, e até reduz os casos de diabetes gestacional e síndrome hipertensiva”, explicou Michel Radamaker, superintendente da Atenção Especializada e Gestão Hospitalar do município.

A gestante de Itaboraí interessada no programa deverá fazer inscrição às terças ou quintas-feiras, de 8h às 10h, no Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha ou na CECAM. É necessário apresentar o cartão do SUS ou CPF. Devido a pandemia, o atendimento será realizado com quatro gestantes por vez, tendo a duração de 50 minutos. Todas as inscritas serão acompanhadas até o final da gestação.