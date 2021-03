Lucas de Jesus Silva assassinou brutalmente sua companheira ele era procurado e foi encontrado morto no bairro de Outeiro das pedras. Foto: Divulgação

Publicado 23/03/2021 12:03 | Atualizado 23/03/2021 12:04

Itaboraí - O cadáver de um homem foi localizado no bairro de Outeiro das Pedras. Identificado como Lucas de Jesus Silva de 29 anos, ele era acusado de assassinar cruelmente sua ex-mulher, Naimar Ferreira de 49 anos, na cidade de Cabo Frio.

Segundo informações apuradas pela redação do Jornal O DIA em Itaboraí, ele foi morto e o seu cadáver foi encontrado por populares em um terreno no bairro, e a Polícia foi acionada.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que Lucas de Jesus Silva, circulava com o corpo da ex companheira em um carrinho de sucatas pelas ruas de um bairro em Cabo Frio na madrugada do dia 14 de março, ele ainda companhou as buscas pelo suposto "desaparecimento" da esposa e fugiu pra Itaboraí em seguida.

Ele era procurado pela Polícia.