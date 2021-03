A retomada de obras do Hospital Municipal São Judas Tadeu foi discutida entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Foto: ASCOM Itaboraí

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 10:04

Itaboraí - Paradas desde fevereiro do ano passado, as obras da segunda etapa do Hospital Municipal São Judas Tadeu, em Outeiro das Pedras, deverão ser retomadas neste primeiro semestre. O secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, recebeu o subsecretário de infraestrutura da Secretaria de Estado de Cidades, Bruno Paraíso, para iniciar o levantamento do que faltam aos três prédios anexos da unidade hospitalar para serem finalizados e entregues à população.



Nessa primeira vistoria, as equipes constataram que ainda é preciso finalizar reparos estruturais, fazer a parte elétrica e hidráulica, além de serviços de acabamento. Para que, em seguida, finalizem com a instalação dos equipamentos. Ao longo da semana, técnicos do Estado e do município continuarão os trabalhos para concluir o levantamento de todos os dados de execução da obra. O novo espaço deverá abrir 120 leitos permanentes para cidade e terá um prédio separado para o refeitório e lavanderia, além de ainda contar com um outro edifício exclusivo para toda administração do hospital.

“Vamos levantar tudo que foi realizado até agora, fazer os ajustes no projeto executivo e, assim, através do Governo do Estado, retomar as obras. O pleno funcionamento dessa unidade hospitalar irá desafogar o Hospital Leal Junior e melhorar muito o acesso da população de Itaboraí aos serviços de saúde”, explicou o secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti.



Atualmente, o Hospital Municipal São Judas Tadeu conta com 17 leitos para atender a demanda dos infectados pela Covid-19. A proposta da Prefeitura de Itaboraí é, depois que este período de pandemia passar, transformar a unidade em uma ampla maternidade e abrir ainda uma entrada para internações de Emergência Referenciada no local. E, tendo como suporte o Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, em Nancilândia, poderá ampliar o número de cirurgias.