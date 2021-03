Prefeito de Itaboraí recebe visita do Senador Romário no dia de ontem (quarta-feira 24/03). Foto; Divulgação

Itaboraí - O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, e o senador Romário visitaram, na manhã de ontem, ( quarta-feira 24/03), as dependências da Associação Pestalozzi de Itaboraí, em Nancilândia. O objetivo do encontro foi ouvir as necessidades da instituição, que está prestes a completar 40 anos, e conhecer o trabalho realizado com a população do município.



A visita foi guiada pela vice-presidente da instituição, Andréa Springer, e pelo diretor, Rafael Boccaletti. O encontro contou ainda com a presença do secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, e da primeira-dama do município, Pâmela Delaroli, que tem sido um pilar nas iniciativas sociais da cidade.



Segundo os representantes da instituição, o período de pandemia de Covid-19 dificultou ainda mais o planejamento financeiro e diversas atividades precisaram ser suspensas, entre elas, o atendimento pediátrico.

“Grande parte do nosso aporte financeiro é por meio de um convênio com o SUS (Sistema Único de Saúde), mas por conta da pandemia, nossos atendimentos caíram cerca de 70%”, explicou o diretor da unidade, Rafael Boccaletti.



O prefeito e o senador caminharam por toda a instituição, passando pelos ginásios de reabilitação (onde são prestados serviços, como fisioterapia e terapia ocupacional) até as salas de aulas, que atendem cerca de 140 alunos com deficiências. Delaroli ressaltou o compromisso da Prefeitura em auxiliar a Pestalozzi.

“Encontramos uma instituição abandonada, necessitando de coisas básicas. Trouxemos trabalhadores das secretarias de Serviços Públicos e de Agricultura para revitalizar a parte externa. E hoje com o senador reafirmamos o compromisso da nossa gestão com a instituição, que contribui muito no atendimento e na prestação de um serviço de qualidade para a população de Itaboraí”, afirmou o prefeito Marcelo Delaroli.



Após a visita, o senador Romário também se comprometeu a contribuir com recursos para a instituição, através da aprovação de emendas parlamentares. O senador reforçou ainda a parceria com o município de Itaboraí e se colocou à disposição para atender outros setores da cidade.



“Sabemos que instituições como essa, que prestam serviços para pessoas com deficiência sofrem com o abandono do poder público. Com a minha ajuda e a do prefeito, sem dúvida, as pessoas com deficiência terão uma melhor qualidade de vida”, destacou o senador.