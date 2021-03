O calendário sofreu uma alteração, por conta do decreto municipal n° 78, publicado no Diário Oficial na última quinta-feira (25/03). Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 18:29

Itaboraí - A Secretaria Municipal de Fazenda e Tecnologia (SEMFAT), divulga o novo calendário de pagamento para todos os cooperados do município. O calendário sofreu uma alteração, por conta do decreto municipal n° 78, publicado no Diário Oficial na última quinta-feira (25/03).

Com o novo decreto, o município se encontra em bandeira roxa, e novas medidas restritivas foram tomadas, incluindo a alteração das datas de pagamento dos cooperados da Educação. Vale ressaltar que já foram pagos os cooperativados iniciados com as letras A, B, C, D, E, F, G, H, I e J, dentre os dias 22 e 25 de março, conforme calendário anterior.

Publicidade

“O profissional pode fazer a retirada em qualquer agência do banco Itaú (em todo o território nacional), basta estar com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) em situação regular. Visando garantir os diretos de todos os profissionais que trabalharam nos contratos, o município decidiu realizar os pagamentos correspondentes de forma direta para todos trabalhadores, ou seja, sem a intermediação da cooperativa", explicou o secretário municipal de Fazenda e Tecnologia, Roberto Ataíde Santiago Fontes.

A medida foi adotada em razão das organizações não terem comprovado o pagamento da remuneração de seus cooperados na forma do contrato. Cabe ressaltar que os contratos firmados com as cooperativas, assinados por gestões anteriores e que visavam a contratação de profissionais para a rede municipal de Educação, encerraram no dia 31 de janeiro de 2021. E que assim que atual gestão iniciou a análise dos contratos, tomou ciência que há uma proibição de contratação de cooperativa por decisão judicial de 2018.

Publicidade

Assim que assumiu a gestão do município, o prefeito Marcelo Delaroli decretou estado de calamidade administrativa, com o objetivo de auditar todos os processos e contratos do Executivo, fiscalizando e identificando possíveis irregularidades. Os termos são analisados por uma comissão, formada pela Procuradoria Geral, Controladoria Geral, Secretaria Municipal de Fazenda e Tecnologia e Secretaria Municipal de Planejamento.

Confira as novas datas de pagamento

Publicidade

Dia 05/04 - letras S, T, U, V, W, Y e Z

Dia 06/04 - letras K e L

Dia 07/04 - letra M

Dia 08/04 - letras N, O, P, Q e R