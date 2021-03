Itaboraí amplia pontos de testagem para suspeita de Covid-19 Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 12:00

Itaboraí - Com o objetivo de realizar o mapeamento epidemiológico do coronavírus em toda a cidade e conter o contágio da doença, a Prefeitura de Itaboraí está intensificando a testagem da população. Em média, o município realiza 200 testes RT-PCR, mais conhecido como Swab, por dia. Ao todo, são sete Unidades Básicas de Saúde em toda a cidade são destinadas como pontos de coleta, com horário de atendimento de 8h às 12h, com dias específicos em cada uma delas.

A referência na testagem, no entanto, continua sendo o Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, em Nancilândia, que agora vai contar também com um polo de atendimento do Covid-19. A antiga estrutura foi substituída por uma maior, refrigerada e mais confortável. O novo espaço tem cerca de 10 metros de largura e 15m de comprimento, o que possibilita abrigar ainda mais pessoas, além de oferecer mais segurança aos pacientes.

Publicidade

"Nossos pacientes estavam totalmente largados naquele pátio. Era desumano fazer alguém aguardar por atendimento naquelas condições e por isso a gente tá trocando toda a estrutura do local. Essa mudança está sendo realizada em um momento muito delicado para o município, pois a demanda de atendimento tem crescido e o atendimento rápido e humanizado se faz necessário", destacou o prefeito Marcelo Delaroli.

De acordo com o superintendente de Vigilância em Saúde, Renato Botticini, o público-alvo da testagem são pacientes sintomáticos, uma vez que o Swab pesquisa a presença do SARS-CoV-2 no organismo. Entretanto, diante da crescente de pessoas confirmadas com a doença, a testagem foi ampliada para atender também os contatos intradomiciliares do sintomático.

Publicidade

"A circulação do vírus está alta em Itaboraí. Com base nos últimos dados da Secretaria Municipal de Saúde, o índice de testes positivos está em torno de 49%", afirmou o superintendente.

Todos os testes coletados no município são encaminhados para os Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. Os resultados dos exames são divulgados nas próprias Unidades de Saúde, em três ou quatro dias após a coleta.

Publicidade

Protocolos de segurança

A Prefeitura de Itaboraí pede à população que continue com as medidas preventivas contra o coronavírus mantendo o distanciamento social, utilizando máscaras e usando álcool gel. A recomendação da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) é que, caso o morador apresente qualquer um dos principais sintomas da doença, inicie imediatamente o isolamento social.

Publicidade

Entre os sintomas mais recorrentes estão: perda de olfato ou paladar, dor de cabeça, febre, coriza, tosse, falta de ar e diarréia por dias consecutivos. Além disso, as autoridades sanitárias recomendam que cada paciente pode apresentar sintomas específicos decorrentes de outras comorbidades que também são importantes serem observados.

Confira os locais e dias de testagem em cada unidade:

Publicidade

- Unidade de Saúde da Família Maria Aparecida Da Silva Pereira

Dias: terças e quintas

Endereço: Rua Dezenove, 574, em Joaquim de Oliveira.

- Unidade de Saúde da Família Wanderley Vieira De Almeida

Dias: segundas e terças

Endereço: Avenida Carlos Lacerda, 1885, em Areal.

Publicidade

- Unidade de Saúde da Família Mangueira

Dias: quartas e quintas (*9h30 às 12h)

Endereço: Estrada Ademar Ferreira Torres, 43, em Mangueira.

- Unidade de Saúde da Família Reta Nova

Dias: segundas e quartas

Endereço: Avenida José Maria Nanci, 42, em Reta Nova

Publicidade

- Unidade de Saúde da Família Maria do Rosário Oliveira

Dias: terças e quartas

Endereço: Rua Alcebíades Gomes Pereira, lote 48, qd. 40, em Apolo II.

- Unidade de Saúde da Família Valdober de Souza Machado

Dias: segundas e quartas

Endereço: Rua Miguel Ângelo Gimenez, 6, qd. 53, em Ampliação.

Publicidade

- Unidade de Saúde de Família Dimas Monteiro Nogueira

Dias: quartas e quintas

Endereço: Avenida Presidente Médici, s/n, em Visconde.

- CT Covid / Hospital Municipal Desembargador Leal Junior - 24 horas

Endereço: Estrada Prefeito Álvaro de Carvalho Júnior, s/n, em Nancilândia.