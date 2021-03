A Secretaria de Agricultura está realizando levantamento para identificar as demandas de cada produtor e o tipo de alimento a ser comercializado. Foto: Divulgação

Por Fabiano Medina

Publicado 30/03/2021 23:32 | Atualizado 30/03/2021 23:33

Itaboraí - Com o objetivo de evitar o descarte de produtos perecíveis dos agricultores do município, a Prefeitura de Itaboraí está buscando parceiros para continuar gerando renda a esses trabalhadores durante o período de restrições. A Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI) está realizando um levantamento para identificar as demandas de cada produtor e o tipo de alimento a ser comercializado.

Devido às medidas restritivas por causa da bandeira roxa, que tem como objetivo conter o contágio da Covid-19, a tradicional feira do final de semana foi suspensa. Por isso, a Prefeitura de Itaboraí entrou em contato com diversos setores para que a produção seja adquirida pelo preço justo de balcão.

“De um lado, estamos indo até a casa dos produtores rurais para identificar a demanda de produção, fazer a pesagem e o recolhimento da mercadoria. Do outro, estamos buscando empresários parceiros que façam a compra desses produtos. A agricultura é um setor fundamental da cidade e estava abandonada há décadas. Precisamos continuar fazendo a economia rural girar no município”, afirmou o secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira.

O produtor afetado e também os interessados em comprar os produtos devem entrar em contato com a SEMAGRI, através do número 2635-7586. O agricultor também deve informar as pesagens e preços em quilogramas de cada item e a indicação do seu endereço para que possa ser feita a retirada dos produtos.