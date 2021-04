Prefeitura de Itaboraí intensifica fiscalização em ônibus municipais Foto: ASCOM Itaboraí

Itaboraí - Os fiscais da Secretaria Municipal de Transportes com o apoio da Guarda Municipal intensificaram a fiscalização nos coletivos para garantir o cumprimento do decreto nº 78, de 26 de março de 2021, que estabelece medidas para conter o avanço da pandemia do coronavírus. As equipes começaram a percorrem a cidade adotando o procedimento de fiscalização desde ontem (quarta-feira 31/03).

A norma estabelece que o transporte coletivo municipal deverá funcionar com até 50% da sua capacidade de lotação, sendo proibido passageiros em pé. As janelas deverão estar abertas e destravadas para que tenha circulação de ar. Além disso, a utilização de máscaras para passageiros, motoristas é obrigatória e evitar aglomerações no transporte coletivo, que segue em circulação.

Na abordagem foram averiguados também a higienização dos veículos, a disposição de álcool em gel, entre outras. A fiscalização ocorreu em pontos estratégicos do município como, por exemplo, na Praça Alarico Antunes, outros ônibus e nas entradas da cidade, com abordagem de veículos e a checagem do número de passageiros.

Para o secretário municipal de Transportes, Heitor Baldow, a ação busca o melhor atendimento da população, que depende do transporte público. Ainda mais em tempos de pandemia, fiscalizações deste tipo estão acontecendo de forma rotineira.

“Cuidados e prevenção são fundamentais no combate ao coronavírus, por isso estamos verificando se as empresas estão cumprindo o que determina o decreto. Vale ressaltar que colocamos fiscais em período integral nos pontos de ônibus, além de equipes realizando fiscalização em todos os bairros. O transporte público faz parte dos atendimentos da cidade, mas precisa da colaboração dos segmentos para atender as necessidades sanitárias”, destacou.