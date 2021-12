O objetivo é a capacitação de trabalhadores rurais na cidade - Foto: Divulgação

O objetivo é a capacitação de trabalhadores rurais na cidade Foto: Divulgação

Publicado 30/12/2021 11:25 | Atualizado 30/12/2021 11:25

Itaboraí - Em busca de mais qualificação profissional dos trabalhadores rurais, a Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI), deu mais um passo para reativar o Colégio Estadual José Soares Júnior, antiga escola agrícola de Itaboraí, em Quissamã.

Nesta quarta-feira (29/12), o secretário da SEMAGRI, Abílio Pereira, acompanhou uma visita técnica no local junto com técnicos da Superintendência Técnica de Infraestrutura e Logística da Secretaria Estadual de Educação, Cláudia Cunha e Márcio Almeida e representantes da família proprietária do imóvel.

"É de suma importância para nossa cidade que tenhamos novamente à disposição da população essa estrutura, com certeza vai impactar bastante na qualificação da mão de obra dos nossos produtores rurais e consequentemente um crescimento significativo da qualidade dos produtos e também valorização desses profissionais", disse Abílio durante a visita.

Desde o início do ano de 2021, a Prefeitura de Itaboraí busca a reativação da unidade educacional. Elaborou um novo projeto e iniciou as etapas para reativação junto com o governo estadual. O projeto segue agora para estudo de viabilidade.

A visita técnica desta quarta-feira ocorreu após reunião, na segunda-feira (dia 27), da SEMAGRI com o secretário estadual de Educação, Alexandre Valle, através de intermédio do Deputado Federal Altineu Côrtes. Na ocasião, foi apresentado o projeto de reabertura do colégio e sua importância regional para formação de profissionais e técnicos de Itaboraí e municípios vizinhos.

"O projeto contempla novos cursos, novos espaços e infraestrutura completa. Pretendemos junto com o Governo Estadual iniciá-lo em 2022", afirmou Abílio.