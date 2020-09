ITAGUAÍ – Mais uma vez moradores dos bairrosficam horrorizados por causa de intenso. Só que desta vez tudo acontece em plena luz do dia nesta quarta-feira (2). Depois de momentos de pânico vividos na madrugada do dia 26 de agosto, há oito dias,agora vivencia o que pode ser uma continuação do confronto entre milicianos e traficantes no local.