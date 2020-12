Carlos Zoia no vídeo: orientações para quem apresenta sintomas, locais onde fazer testes e comentário sobre hospital de campanha Reprodução internet - Facebook da Prefeitura de Itaguaí

Por Jupy Junior

Publicado 05/12/2020 11:00 | Atualizado 05/12/2020 11:17

ITAGUAÍ – “Vim aqui tranquilizar a população em relação ao Covid-19”: esta é a primeira frase do vídeo de cerca de um minuto que a Prefeitura de Itaguaí publicou na manhã de sexta (9), na sua página oficial na rede social Facebook. No vídeo, o secretário de Saúde, Carlos Zoia, diz também que a medidas de proteção contra o Covid-19, como isolamento social e o uso de máscaras, continuam valendo. Zoia orienta os cidadãos a procuraram as Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou Estratégia de Saúde da Família (ESF) quando apresentarem sintomas, como febre e dor no corpo. “Após a avaliação, as pessoas serão encaminhadas aos centros de triagem”, disse o secretário.

Ainda de acordo com Zoia no vídeo, os testes para diagnóstico de Covid-19 são realizados em Vila Geny, Chaperó Gleba A e no Centro de Triagem – as três unidades funcionando 24 horas por dia.

O secretário ainda comentou sobre o hospital de campanha: “está preparado, e será reinaugurado, se necessário”.

PREFEITO DIZ QUE SE "RECUPERA BEM"

A palavra "tranquilizar" aparece de novo na postagem que o prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira (Podemos), fez na sua página pessoal no Facebook na sexta-feira (5), às 17h29. Vieira anunciou no dia 1º de dezembro que testou positivo para Covid-19. Nesta última publicação sobre o assunto, ele publicou: "Passando aqui para tranquilizar vocês e dizer que estou me recuperando bem. Essa é uma doença que realmente inspira cuidados, continuo seguindo orientações médicas e já me sinto melhor”.

O prefeito agradeceu as mensagens enviadas por cidadãos e, em especial, ao vice-prefeito Valtinho Almeida que, segundo ele, “tem me representado nas agendas oficiais”.

Rubem reiterou ainda no texto que as pessoas devem se prevenir usando máscara, álcool gel, evitando aglomerações e lavando as mãos com frequência.

SITUAÇÃO E DADOS

No Painel Covid-19 disponibilizado pela prefeitura ( No Painel Covid-19 disponibilizado pela prefeitura ( https://itaguai.rj.gov.br/coronavirus/painel/ ), há informações apenas de leitos não-intensivos no hospital de campanha (11 livres) e no Hospital Municipal São Francisco Xavier (7 livres e 9 ocupados).

Ainda de acordo com o Painel, a cidade encontra-se em alerta amarelo (risco baixo), são 3.172 casos confirmados e 149 óbitos.

Não há informações precisas no Painel sobre o número de moradores de Itaguaí internados fora do município (porque não há UTI disponível na cidade).