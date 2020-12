Professores interessados devem se inscrever no site do Cefet Divulgação - Cefet RJ

Por Jupy Junior

Publicado 18/12/2020 16:36 | Atualizado 18/12/2020 16:38

ITAGUAÍ - O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) abriu na quarta-feira (16) as inscrições no processo seletivo simplificado para a contratação de professores substitutos. São 10 vagas no total, duas delas para a unidade de Itaguaí, para professores de Educação Física e Física. A remuneração dos profissionais contratados poderá chegar a R$ 5.831,21 mensais, dependendo da titulação do candidato, além de auxílios relativos à alimentação, transporte e pré-escola. Os professores poderão ser convocados a dar aulas presenciais e/ou remotas, conforme a necessidade da instituição.

Os interessados devem se inscrever de forma on-line, pelo site do Cefet/RJ ( www.cefet-rj.br ), até as 23h59 do dia 23 de dezembro de 2020. O valor da taxa de inscrição é 80 reais. Para concorrer às vagas, os candidatos deverão preencher o requerimento e anexar todos os documentos exigidos no edital.

A avaliação do processo seletivo será realizada por prova de títulos, além de entrevista e defesa de memorial, que serão feitas por videoconferência e gerenciadas pela banca examinadora. A previsão é que as inscrições homologadas sejam divulgadas em 24/12, o resultado da prova de títulos seja informado em 30/12 e o cronograma das entrevistas seja publicado em 06/01. O resultado final do processo seletivo será divulgado em 15/01/2020.