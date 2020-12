Cerimônia de posse aconteceu com protocolos sanitários no Teatro Municipal Divulgação - Prefeitura Municipal de Itaguaí

Por Jupy Junior

Publicado 29/12/2020 17:05 | Atualizado 29/12/2020 17:06

ITAGUAÍ - A Prefeitura de Itaguaí empossou nesta terça-feira (29), os membros de dois conselhos municipais: de Direitos da Pessoa com Deficiência e de Direitos da Mulher. A cerimônia aconteceu no Teatro Municipal, com a presença da secretária municipal de Assistência Social, Michelli Sobral e do secretário municipal de Governo, Carlos André Franco Marques. Na programação, estava prevista a presença do prefeito Rubem Ribeiro, mas por restrições médicas, ele não pôde comparecer.

Para ambos os conselhos, o mandato é de quatro anos. Foram empossados 22 membros para o Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência e 33 para o Conselho de Direitos da Mulher. Os conselhos são paritários, ou seja, compostos por membros do governo e da sociedade civil.

Os primeiros a tomar posse foram os de Direitos da Pessoa com Deficiência. A secretária municipal de Assistência Social, Michelli Sobral, lembrou que desde 2015 havia debates sobre criação do órgão e que somente agora ele saía do papel. Ela pontuou que a ideia era garantir políticas públicas que não ficassem ao sabor da alternância de governos municipais.

“Temos muito trabalho pela frente. Durante esse período que vamos assumir, teremos que lidar com diversas situações que envolvem a pessoa com deficiência, além de garantirmos medicação, atendimento e promover a acessibilidade no município”, disse Sobral. Dirigindo-se aos conselheiros, ela pediu: “Conto com vocês para que possamos fazer a diferença”.

Francis Lucia Firmino de Araujo, que tomou posse como conselheira para os direitos das mulheres, comemorou a criação dos conselhos: “As mulheres daqui lutaram muito por isso, porque é um lugar de comunicação e de diálogo, para que se pensem políticas públicas para o enfrentamento das desigualdades de gênero, é uma grande conquista”. Francis disse ainda que a composição do Conselho é bem eclética, envolve mulheres que trabalham no mar, mulheres negras e trans.