Dos 18 secretários municipais da estrutura do Executivo em Itaguaí, cinco deles são interinos no momento Divulgação - PMI

Por Jupy Junior

Publicado 14/01/2021 13:30 | Atualizado 14/01/2021 13:40

ITAGUAÍ – As mudanças na estrutura da Prefeitura de Itaguaí continuam, embora sem comunicados à imprensa ou publicações no Facebook ou site oficial. Por meio da análise comparativa do Jornal Oficial – que apresenta a relação dos cargos de primeiro escalão do governo municipal – é possível constatar as mudanças no comando das secretarias, além, é claro, das portarias de exoneração e nomeação. Estas, porém, não especificam as pastas nas quais houve mudança, que pode ser constada entre as edições 892 (8 de janeiro) e 893 (12 de janeiro) do Jornal.

Na última edição, os nomes de Fábio Tavares Peleteiro Fentanes e de Carlos André Franco Marques Viana aparecem mais de uma vez na relação de secretários.

Fentanes, que já respondia pela Secretaria de Executiva e Comunicação, passa a comandar também a Secretaria de Eventos. O cargo estava vago desde que Marcus Vinícius Juvenal da Silva foi exonerado.

Viana, que já era secretário de Governo, recebeu mais uma incumbência: comandar a secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Daphyne Alvão Rodrigues era a titular da pasta até ser exonerada no começo de janeiro.

Ambos assumiram as novas responsabilidades de modo interino, ou seja, provisoriamente.

Com isso, além Fentanes e Viana, os secretários interinos são Cezare Yukio Iwanaga (Agricultura e pesca), Elis Giovanna dos Santos Martins Dias (Obras e urbanismo), Gilson Stutz de Oliveira Junior (Segurança pública, Defesa Civil e Trânsito). Portanto, das 18 secretarias, cinco têm secretários interinos.

No Executivo, passam a ser três os secretários responsáveis por duas pastas: Fentanes (Comunicação + Eventos), Carlos André Viana (Governo + Desenvolvimento Sustentável) e Elisa Giovanna (Obras e urbanismo + Ordem pública e limpeza urbana).

As mudanças no secretariado começaram a ser notadas no Jornal Oficial do dia 5 de janeiro (edição 891), conforme noticiou O DIA

