Por Jupy Junior

Publicado 17/01/2021 20:09

MRS Logística divulgou que abriu 110 vagas para estagiários de cursos universitários e técnicos. Dentre as oportunidades, há vagas para Itaguaí, embora a empresa, no momento, não saiba especificar a quantidade porque depende no número de candidatos que serão aprovados em cada cidade (a MRS atua em três estados e o programa de estágio é para todas elas). As oportunidades são para estudantes universitários e alunos de escolas técnicas. As vagas estão distribuídas em áreas como Manutenção Ferroviária, Operação Ferroviária, Finanças, Recursos Humanos, Relações Institucionais, Jurídica, Comercial, entre outras. Todas as inscrições podem ser feitas por meio do site ITAGUAÍ – Adivulgou que abriu 110de. Dentre as oportunidades, há vagas para Itaguaí, embora a empresa, no momento, não saiba especificar a quantidade porque depende no número de candidatos que serão aprovados em cada cidade (a MRS atua em três estados e o programa de estágio é para todas elas). As oportunidades são para estudantes universitários e alunos de escolas técnicas. As vagas estão distribuídas em áreas como Manutenção Ferroviária, Operação Ferroviária, Finanças, Recursos Humanos, Relações Institucionais, Jurídica, Comercial, entre outras. Todas as inscrições podem ser feitas por meio do site https://www.mrs.com.br/estagio/

O processo seletivo compreende cinco fases: inscrições, testes on-line, business case on-line, painel com gestor e entrevista individual. Todas as inscrições devem ser feitas por meio do site MRS na aba Trabalhe Conosco, onde será possível acessar a página do Programa de Estágio.

A MRS se preocupa em manter um ambiente acolhedor e inclusivo. O processo seletivo para o Programa de Estágio 2021 também é aberto à participação de profissionais e estudantes PCDs. A empresa explica que pratica uma cultura que valoriza a diversidade e o potencial das pessoas. Para todas as vagas e processos seletivos, segundo a MRS, há valorização da diversidade em todos os seus aspectos.

Os benefícios que os estagiários terão são os seguintes: bolsa auxílio compatível com o mercado (valor não divulgado); vale transporte; vale alimentação/refeição; assistência médica; seguro de vida; Gympass.