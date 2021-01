PM apreendeu equipamentos e drogas em grande quantidade Divulgação - 24º BPM

ITAGUAÍ – Um confronto entre bandidos e a Polícia Militar no bairro Brisamar na noite de terça-feira (19) teve como resultado a morte de um suspeito e a apreensão de drogas, equipamentos, arma e munições.

Agentes da 5ª Companhia (24º Batalhão de Polícia Militar) estavam em patrulhamento quando se depararam com uma barricada e homens armados, que atiraram na direção dos policiais. A PM revidou. Um suspeito foi atingido e socorrido ao hospital municipal São Francisco Xavier, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com ele, os policiais encontraram uma pistola Bersa calibre 9 milímetros com numeração suprimida, três munições intactas do mesmo calibre, duas granadas, 326 pinos de cocaína, um rádio transmissor e 234 papelotes de maconha.

A guarnição procedeu à 50° DP, sendo encaminhados à 52° DP (Central de Flagrantes), regressando novamente à 50° DP, onde foi feito o registro.