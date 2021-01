Dinheiro na conta: benefício da lei Aldir Blanc, contam artistas, começou a cair nesta quarta-feira (20) Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 20/01/2021 16:19

ITAGUAÍ – Artistas de Itaguaí que se cadastraram no município para receber o benefício garantido pela Lei Aldir Blanc relatam que começaram a receber o dinheiro. O pagamento começou a cair nas contas cadastradas nesta quarta-feira (20), depois do atraso que mobilizou parte da classe a reivindicar os valores junto à prefeitura.

A Lei Aldir Blanc foi criada com o intuito de promover ações para garantir uma renda emergencial para trabalhadores da Cultura e manutenção dos espaços culturais brasileiros durante o período de pandemia do Covid-19. Os espaços artísticos vão receber subsídios mensais que variam de R$ 3 mil a R$ 10 mil, já os trabalhadores terão direito a três parcelas de R$ 600.

Em Itaguaí, houve certa confusão relativa ao cadastramento dos artistas durante o ano passado – com lacunas de informação e prazo adiado até outubro.

A data prometida pela prefeitura para recebimento dos valores, anunciada em reunião com os artistas depois de mobilização na porta da sede da prefeitura no dia 28 de dezembro de 2020, foi dia 30 do mesmo mês. Mas o dinheiro não caiu na conta de ninguém.

Em nova reunião (virtual) no dia 5 de janeiro de 2021, com a participação da secretária municipal de Educação e Cultura - Nilce Ramos, uma nova data como previsão para o pagamento foi dada: dia 15 de janeiro. Porém, somente neste dia 20 é que os artistas consultados pela reportagem confirmaram o recebimento dos seus benefícios.

A prefeitura não confirmou os pagamentos. O DIA enviou e-mail para a Secretaria Municipal de Comunicação da Prefeitura de Itaguaí no dia 18 de janeiro perguntando sobre uma previsão para o pagamento do benefício aos artistas. Não houve resposta. O e-mail foi reencaminhado nesta quarta-feira (20), às 11h44, e também não foi respondido, apesar dos relatos dos artistas se referirem aos créditos nas contas como tendo sido efetuados nesta data.