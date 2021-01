Trapiche será desassoreado, assim como Canal do Sangue, confirma o Instituto Estadual do Ambiente Reprodução internet - site da PMI

Por Jupy Junior

Publicado 22/01/2021 23:04

ITAGUAÍ – O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) confirmou que realizará ações de mitigação do impacto de enchentes ao dragar o Rio Trapiche (2,4 km) e o Canal do Sangue (1,2 km). Os técnicos estimam que vão retirar dos corpos hídricos, no total, cerca de 62 mil metros cúbicos de sedimentos para destinação ambiental adequada. Desta forma, pretendem evitar que o rio e o canal transbordem e causem prejuízos e transtornos à população.

Ainda de acordo com o Inea, a expectativa é que as intervenções comecem na segunda-feira (25).

A operação de retirada de sedimentos é confirmada dias depois de uma vistoria (no dia 18), de rios e canais em Itaguaí, que, por sua vez, aconteceu em consequência do encontro entre o prefeito Rubem Vieira (Podemos) e o secretário de Estado do Ambiente, Thiago Pampolha, na quinta-feira (14), na sede do Inea.

Na ocasião, Vieira se fez acompanhar da secretária de Ambiente de Itaguaí, Shayene Barreto. O governo municipal anunciou, como resultado do encontro com Pampolha, a renovação de um convênio de cooperação da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade com a prefeitura.