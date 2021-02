Filiados se encontram virtualmente para votar pelo indicativo de greve: aprovação por unanimidade Divulgação - Sepe Itaguaí

Por Jupy Junior

Publicado 03/02/2021 22:58 | Atualizado 03/02/2021 23:04

ITAGUAÍ – Em assembleia virtual realizada na manhã desta quarta-feira (3), o Sindicato dos Profissionais da Educação – Sepe (representação Itaguaí) votaram e aprovaram, por unanimidade, o indicativo de greve da classe. A decisão confirma um posicionamento que o Sepe municipal vem demonstrando em relação à situação da educação na cidade no que diz respeito à volta das aulas presenciais em contexto de pandemia. Os sindicalistas são contra a determinação da prefeitura em efetivar o retorno no dia 1º de março mediante protocolos publicados em Jornal Oficial. Para o Sepe, qualquer opção que não contemple vacinação satisfatória é inaceitável.

Em postagem na rede social Facebook, o Sepe informa que já protocolou ofício junto ao governo municipal, com uma lista de reivindicações. Antes de declarar início da greve, o Sepe fará ainda mais duas assembleias: uma para declarar ou não o "estado de greve" e outra para decretação ou não da greve de fato. Não foram divulgados o número de participantes do encontro desta quarta.

Segundo o mesmo ofício enviado para o governo municipal, a próxima assembleia será no dia 11, às 15h.

REIVINDICAÇÕES

O Sepe Itaguaí listou as seguintes reivindicações e/ou pautas junto à prefeitura: distribuição de Equipamentos de Proteção Individual para todos os profissionais da educação; inclusão de toda a comunidade escolar no grupo de prioridade para vacinação contra a Covid-19; volta presencial às aulas somente após vacinação da comunidade escolar; defasagem salarial da categoria; plano de carreira; eleição de diretores para as escolas; reajuste no auxílio transporte; retorno do auxílio alimentação; dentre outras.

Uma importante reivindicação também foi incluída no ofício encaminhado pelo sindicato à prefeitura: a de que o prefeito receba os seus representantes.

Segundo nota enviada à reportagem, a prefeitura afirma que convidou o Sepe para uma reunião, mas os representantes do sindicato se recusam a participar de um encontro sem que haja um convite formal à entidade.