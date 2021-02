Aprender um instrumento é exercer cidadania e envolver-se com o encantamento da arte, algo que beneficia, e muito, os jovens Divulgação - Orji

Por Jupy Junior

Publicado 07/02/2021 15:47 | Atualizado 07/02/2021 15:48

ITAGUAÍ - A Orquestra Jovem de Itaguaí (Orji), em parceria com a Agência do Bem, abre inscrições para as aulas de violino gratuitas na Escola de Música e Cidadania. São cerca de 60 vagas para crianças e adolescentes com idade entre 7 e 17 anos. Além das aulas de violino, os educandos terão aulas de percepção e cidadania, de forma híbrida, em encontros online e presenciais, em 2021.

As aulas acontecem uma vez por semana, ministradas pelos professores Adriano Souza e Arthur Figueiredo, na sede do projeto, que fica na Catedral de São Francisco Xavier, no centro de Itaguaí. A primeira aula está prevista para o próximo dia 15.

As vagas serão preenchidas à medida que as inscrições forem sendo feitas. Quem estiver interessado é só clicar aqui

Não é necessário ter o instrumento, porque ele será emprestado pela Orquestra Jovem.

Segundo o maestro Adriano Souza, o aluno não precisa ter conhecimentos prévios sobre música e, em geral, já toca a primeira lição após um mês de aprendizado.

Essas aulas fazem parte do projeto Orquestra Jovem, porém serão na sede do projeto, na Catedral de São Francisco Xavier. O projeto conta também com um ônibus itinerante eu percorre bairros da cidade, também para ensinar instrumentos aos jovens. No ano passado, a Orquestra atendeu 11 polos com aulas de violino, violoncelo e canto coral.