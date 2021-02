Empresários podem ter a chance de obter consultoria especializada para alavancar o sucesso dos seus negócios Divulgação - Sebrae Rio

Por Jupy Junior

Publicado 10/02/2021 13:03 | Atualizado 10/02/2021 13:09

Itaguaí já podem contar com mais um apoio para aprimorar a gestão de seus negócios e superar os desafios causados pela pandemia. Para isso, basta fazer a inscrição em Sebrae. Em Itaguaí, são 1421 empresas no comércio, 1272 no setor de serviços, o que totaliza 2693 empresas. Muitas precisando de um bom aconselhamento. As consultorias oferecidas pelo Programa Brasil Mais vão atender a cerca de 3,3 mil microempresas no estado do Rio de Janeiro, de forma 100% gratuita, nas modalidades online e presencial. A meta é elevar a produtividade desses negócios e o atendimento dos bolsistas é feito sem custos para as empresas participantes do programa. ITAGUAÍ – As micro e pequenas empresas dos setores de comércio e serviços dejá podem contar com mais um apoio para aprimorar ade seus negócios e superar os desafios causados pela pandemia. Para isso, basta fazer a inscrição em https://brasilmais.economia.gov.br que terão um acompanhamento técnico e gratuito dos Agentes Locais de Inovação (ALI) do. Em Itaguaí, são 1421 empresas no comércio, 1272 no setor de serviços, o que totaliza 2693 empresas. Muitas precisando de um bom aconselhamento. Asoferecidas pelo Programa Brasil Mais vão atender a cerca de 3,3 mil microempresas no estado do Rio de Janeiro, de forma 100% gratuita, nas modalidades online e presencial. A meta é elevar a produtividade desses negócios e o atendimento dos bolsistas é feito sem custos para as empresas participantes do programa.

Os ALIs são bolsistas do CNPq, graduados, selecionados e capacitados pelo Sebrae para atuar, durante quatro meses, junto às empresas cadastradas no programa Brasil Mais para auxiliar no aprendizado de melhores práticas e promover a inovação, além de reduzir custos e aumentar o faturamento.

“O programa Brasil Mais vai contribuir para o desenvolvimento das empresas e o empreendedor precisa estar atento às orientações para atingir resultados rápidos, de baixo custo e de alto impacto”, destaca Mariangela Rosseto, coordenadora do Comércio e Serviços do Sebrae Rio.

Publicidade

COMO VAI FUNCIONAR

Baseado em quatro pilares - problema, solução, implantação e avaliação, o programa começará em março. O empreendedor vai acessar o site https://brasilmais.economia.gov.br/ e terá o primeiro contato com as melhores práticas gerenciais e de mercado. Após essa etapa, o Agente de Inovação fará uma análise para entender o grau de maturidade e gestão da empresa cadastrada. Com o apoio do empreendedor, o ALI criará um plano de ação, tanto na área de consultoria gerencial quanto na área de gestão e inovação.

O Programa Brasil Mais é uma ação coordenada pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (SEPEC), do Ministério da Economia, e é desenvolvida em parceria com Sebrae, Senai e ABDI para oferecer apoio técnico e consultorias para empresas brasileiras até dezembro de 2022.