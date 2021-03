Cadastro é importante para que se saiba quantos são os deficientes, idades, onde moram etc - e assim pensar em como atendê-los mehor Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 01/03/2021 16:05

ITAGUAÍ - Desta vez com um horário de atendimento mais estendido, a Prefeitura de Itaguaí avisa que recebe informações para um cadastro de pessoas com deficiência (PCD) façam um cadastro. Os dados vão servir para a elaboração de políticas públicas que contemplam empregabilidade, eventos, atividades e melhorias na acessibilidade. “Para que possamos desenvolver projetos, é importante saber quem são e onde estão essas pessoas”, diz o coordenador de Projetos de Inclusão da Subsecretaria de Pessoas com Deficiência, Alexandre Carlos Moreira Cordeiro.

A subsecretaria - que integra a estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social - existe desde 2015, mas apenas na atual administração é que saiu do papel.

O cadastramento – que não tem data limite - deve ser feito na rua Elvira Ciuffo Cicarino, 521, em Vila Margarida, de segunda a sexta, de 8h às 17h.