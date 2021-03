Valter Almeida (de óculos transparente) com Carlos Seixas, presidente da Nuclep, escuta atentamente explicação de um funcionário no pátio da fábrica Divulgação - Nuclep

Por Jupy Junior

Publicado 03/03/2021 15:38 | Atualizado 03/03/2021 15:40

ITAGUAÍ – O vice-prefeito de Itaguaí, Valter Almeida (Podemos), representou o governo municipal em visita nesta terça-feira (2) à Nuclep, no bairro de Brisamar. Almeida certamente substituiu o prefeito Rubem Vieira (Podemos), que estava em agenda oficial em Nova Iguaçu, no Fórum de Prefeitos da Baixada Fluminense, que contou com a presença do governador em exercício, Cláudio Castro.

Valter foi recebido pelo presidente da empresa, Almirante Carlos Henrique Silva Seixas, e pelo Assessor Institucional Trabalhista, Wagner Coelho. O vice-prefeito iniciou sua visita assistindo a uma apresentação sobre a história da empresa, sua capacidade fabril e os projetos em andamento.

Seixas disse a Almeida que é importante que uma estatal como a Nuclep mantenha aproximação o com a prefeitura, pois, no seu entendimento, o crescimento de uma implica no da outra: “A Nuclep gera mais empregos e desenvolvimento econômico para cidade e região”, ressaltou.

Foi a primeira vez de Almeida nas instalações. Ele também conheceu os principais projetos desenvolvidos e ficou surpreso com a capacidade da estatal.

Segundo informações da assessoria de imprensa da Nuclep, Valter agradeceu a recepção atenciosa, afirmou que a conversa foi interessante e informativa e enalteceu: "Me sinto orgulhoso de ter uma empresa tão imponente e humana no nosso município. Que venha mais crescimento e frutos para a região!".