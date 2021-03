Felipe Santa Cruz (à esq.) no gabinete de Rubem Vieira: presidente da OAB conversa sobre colaboração da entidade Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 04/03/2021 18:14

ITAGUAÍ – Em vídeo publicado na página da rede social Facebook, a Prefeitura de Itaguaí registrou que recebeu a visita do presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, nesta quinta-feira (4). O encontro foi no gabinete do prefeito Rubem Vieira (Podemos), que estava acompanhado do Procurador-geral do município, Thiago Morani.

Vieira diz no vídeo: “Falamos um pouco sobre o futuro da cidade, os projetos da OAB para a cidade de Itaguaí, o doutor Felipe veio aqui nos dar a honra de conhecer a prefeitura, a nossa cidade”.

O presidente da OAB, por sua vez, declarou: “Parabéns para o povo de Itaguaí, pelo trabalho que vem sendo feito na cidade, pelo crescimento, é uma cidade que é referência nessa região, no Rio de Janeiro. Aqui estão depositadas com certeza esperanças nossas de recuperação da economia. Por isso hoje tive a honra de ser recebido tanto pelo prefeito quanto pelo Procurador-geral, conversar sobre como a OAB pode estar à disposição dessa pauta de desenvolvimento, de crescimento. Fiquei muito bem impressionado com o trabalho do prefeito e tenho certeza que ele gerará muitos benefícios para a população de Itaguaí”.

O prefeito finaliza o vídeo com as seguintes palavras: “Muito obrigado por nos ajudar lá em Brasília, com todo o seu conhecimento, com toda a ajuda que a OAB e o senhor vem dando para a cidade de Itaguaí”.