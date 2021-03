Câmara de Itaguaí: motivos diferentes para cancelamento de quatro sessões da atual legislatura Divulgação - CMI

Por Jupy Junior

Publicado 04/03/2021 23:07

ITAGUAÍ – Das nove sessões da atual legislatura, a Câmara Municipal de Itaguaí (CMI) realizou cinco. Este é o balanço depois do cancelamento da sessão desta quinta-feira (4), a terceira consecutiva que não acontece. A última que aconteceu foi no dia 23 de fevereiro. O DIA perguntou os motivos dos cancelamentos e a assessoria de imprensa da CMI enviou uma nota explicitando as razões.

A legislatura teve a sua primeira sessão no dia 2 de fevereiro de 2021. As três sessões seguintes (dias 4, 9 e 11 de fevereiro) transcorreram como previsto, inclusive com a aprovação de projetos da legislatura anterior, que não teve tempo de encerrar os trabalhos sem deixar pendências para o ano seguinte.

No dia 18 de fevereiro, a sessão foi cancelada. A justificativa foi publicada na página da rede social Facebook que a CMI mantém: “Em razão de problemas no sistema elétrico no prédio da Câmara Municipal, a Sessão Ordinária marcada para a tarde de hoje foi adiada para a próxima terça-feira. A presidência providenciou um eletricista para realizar trabalho paliativo para reestabelecer o funcionamento do poder legislativo. Concomitante a isso, o departamento de licitação trabalha para contratar empresa especializada para a reforma completa da rede elétrica e reparar anos de abandono do prédio da Câmara”.

A sessão seguinte, no dia 23 de fevereiro, transcorreu sem problemas.

A do dia 25 de fevereiro foi cancelada por causa de problemas com o serviço de internet, o que impossibilitou a transmissão da sessão. A nota da CMI especifica: “No dia 25 de fevereiro, o prédio da Câmara de Itaguaí se encontrava sem estabilidade no sistema de internet. Como a Casa não está recebendo público por conta da pandemia de covid-19, as sessões devem ser transmitidas online. Sendo assim, optou-se pela não realização naquele dia”.

A sessão do dia 2 de fevereiro não aconteceu por falta de quórum (ou seja, não havia vereadores em número suficiente).

Nesta quinta-feira (4), o motivo do cancelamento foi o afastamento de servidores que tiveram contato com pessoas que testaram positivo para Covid-19. A esse respeito, diz a nota: “A CMI tem mantido restrições de acesso e todo o protocolo de segurança para combater a propagação do Coronavírus e vai reforçar a higienização das instalações da Casa Legislativa”.

A reportagem perguntou quantos servidores da CMI foram afastados por restrições sanitárias, mas até o momento não recebeu resposta.