Cláudio Castro, em evento recente em Nova Iguaçu: Itaguaí é uma das 13 cidades que vai receber autoridades estaduais para agenda positiva Divulgação - Governo do estado do RJ

Por Jupy Junior

Publicado 03/03/2021 13:45 | Atualizado 03/03/2021 13:49

ITAGUAÍ - O governador em exercício, Cláudio Castro, estará em Itaguaí na próxima sexta-feira (5), no contexto do programa “Governo Presente”, uma iniciativa que propõe uma descentralização da gestão com a transferência simbólica do gabinete do governador e dos secretários para cidades do estado do Rio de Janeiro a fim de dinamizar a economia e as políticas públicas locais.

Em Niterói, no dia 25, Castro disse: “O Governo Presente vai atingir todas as regiões do estado. A ideia é que, em 12 meses do ano, a gente possa estar nas dez regiões em dez meses. Começou na Região Serrana, semana que vem tem Baixada, no fim do mês o Noroeste e já estamos vendo a agenda para trazer para essa região de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e também Região dos Lagos. A síntese disso é que o Estado não pertence à capital, então a ideia é que uma semana, três, quatro ou cinco dias no mês a gente tenha a sede do Estado em outro local”.

O governador em exercício esteve em Nova Iguaçu na terça-feira (2), onde participou do Fórum de Prefeitos da Baixada Fluminense, visitou o Hospital Modular e inaugurou as obras de reforma e ampliação do Terminal Rodoviário da cidade.

Segundo informações divulgadas pelo governo do estado, a comitiva do governador em exercício vai percorrer 13 cidades.

Em Itaguaí, está agendada uma visita ao Porto de Itaguaí para participação em reuniões com empresários e trabalhadores. Também foi incluído o lançamento de obras de revitalização da Reta de Piranema (RJ-099).