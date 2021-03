Ação social da prefeitura será no Calçadão, entre 9h e meio-dia de sexta-feira (5) Reprodução internet - Google Maps

Por Jupy Junior

Publicado 02/03/2021 17:56

ITAGUAÍ - Na próxima sexta-feira (5), a Prefeitura Municipal de Itaguaí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, irá realizar o Itaguaí em Ação.

A iniciativa vai acontecer das 9h às 12h no calçadão de Itaguaí (próximo ao banco Itaú) para oferecer os serviços abaixo, de forma gratuita.

- Isenção de documentos e Vale Social (Fundação Leão XIII);

- Serviços da Junta Militar;

- Serviços da Secretaria de Desenvolvimento Econômico;

- Serviços da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência;

- Serviços do CEAM (Centro Especializado de Atendimento à Mulher);

- Serviços da Família Acolhedora (alternativa à criança ou ao adolescente retirado de casa por medida protetiva, em razão de diferentes tipos de violência ou violações de direitos)

- Cadastro do Bolsa Família;

- Aferição de pressão e glicose;

- Criança Feliz (para que famílias com crianças entre zero e seis anos ofereçam meios para promover seu desenvolvimento integral).