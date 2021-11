Equipes do GAT e PATAMO da 5ª Cia apreendem armas e entorpecentes após confronto. - Divulgação

Equipes do GAT e PATAMO da 5ª Cia apreendem armas e entorpecentes após confronto. Divulgação

Publicado 11/11/2021 11:41 | Atualizado 11/11/2021 11:56

ITAGUAÍ- Equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) da 5ª Cia, localizada em Itaguaí, foram atacadas a tiros por criminosos armados, no bairro Vila Margarida, na manhã de quarta-feira (10).

O tiroteio ocorreu na Av. Ismael Cavalcanti com a Rua João Simões de Souza, segundo a polícia, agentes foram até o local para reforçar o patrulhamento devido ao aumento no roubo de rua e a veículos. Ao tentarem abordar os suspeitos houve confronto e suspeito ficou ferido. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal São Francisco Xavier, onde veio a óbito.



Com ele foi apreendido uma pistola calibre 9mm e farto material entorpecente, além de uma segunda pistola 9mm abandonada no local durante a fulga dos outros criminosos.



A ocorrência foi encaminhada para a 50º DP. Os fugitivos estão sendo procurados.