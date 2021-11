Material é apreendido na Estrada do Falcão. - Divulgação

Publicado 14/11/2021 12:50

ITAGUAÍ- Um veículo e diversos equipamentos de som foram apreendidos, neste domingo (14), no bairro Estrela do Céu, em Itaguaí. As informações são da 3º Comando de Policiamento de Área (CPA) que atuam na região metropolitana: 24ºBPM (Queimados).

As apreensões aconteceram durante o patrulhamento, cujo objetivo é diminuir os indicadores de roubo de rua e de veículo. A ação contou com a guarnição da Patrulha Tático Móvel (PATAMO) da 5ª CIA.

De acordo com o batalhão, o veículo foi abordado na Estrada Falcão, em seu interior foi encontrado equipamentos de som utilizados em evento não regularizado no interior da comunidade do Carvão.

A ocorrência foi encaminhada para a 50ª DP para apreensão do referido material. A ocorrência segue em andamento.