Empresas atuantes no comércio municipal e que estejam devidamente regularizadas estão aptas a participar do concurso. Divulgação

Publicado 18/11/2021 17:20

ITAGUAÍ- A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) vai realizar, com o apoio da Prefeitura de Itaguaí, o 1º concurso de decoração natalina da cidade. A iniciativa, além de elevar o espírito da festividade, vai premiar o estabelecimento comercial que tiver a decoração mais criativa, seja na fachada, na vitrine ou no interior da loja.

As inscrições serão realizadas a partir do próximo dia 22 e irão até 5 de dezembro. Os comerciantes e lojistas devem preencher o formulário disponibilizado no site da CDL: https://cdlitaguai.com.br/concurso-natal-eu-amo-itaguai . O resultado do concurso será divulgado na entidade no dia 28 de dezembro.

- Essa ideia da CDL é louvável e importantíssima. Não é um estímulo só para o comércio, pois vai favorecer toda a cidade, criando um clima especial no fim do ano. Em um período em que nos aproximamos do fim da pandemia é uma forma de devolver ao comerciante um futuro melhor - ressalta o prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira.

Pelo regulamento, só podem participar empresas atuantes no comércio municipal e que estejam devidamente regularizadas. A escolha das melhores decorações será feita por uma comissão julgadora composta por cinco representantes: dois da CDL, dois da Prefeitura de Itaguaí e um da Câmara Municipal.

Eles vão visitar os estabelecimentos e avaliá-los seguindo critérios estabelecidos como: iluminação, criatividade, originalidade e visibilidade. Cada avaliador, poderá dar nota de 5 a 10 pontos.

O presidente da CDL, José Ribeiro, lembra que esse concurso é uma novidade em Itaguaí. Otimista, ele acredita que é uma forma também de dar um gás na economia local.

- Estamos entusiasmados e confiantes. É fundamental para o desenvolvimento do comércio, ainda mais que estamos saindo de uma pandemia. Dá uma aquecida e uma aquecida boa no comércio local, numa data importante que é o Natal - enfatiza José Ribeiro.

Da Premiação

As duas melhores fachadas decorações terão a seguinte premiação: o primeiro lugar levará um prêmio de R$ 10 mil e a segunda colocação, R$ 5 mil. Os prêmios serão entregues no dia 4 de janeiro, na sede da Prefeitura. O horário ainda será definido.