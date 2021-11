Itaguaí está em festa a partir do próximo dia 28 de novembro, em comemoração às festividades de Natal e virada de ano. - Divulgação

Itaguaí está em festa a partir do próximo dia 28 de novembro, em comemoração às festividades de Natal e virada de ano.Divulgação

Publicado 17/11/2021 13:27

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí trabalha para promover uma série de eventos, a partir do próximo dia 28 de novembro, em comemoração às festividades de Natal e virada de ano. Com a cidade na zona verde de contaminação de Covid, a mais baixa possível, e com a vacinação adiantada no município, o prefeito Rubem Vieira quer aproveitar as festas de fim de ano para resgatar a autoestima da população, atrair turistas da região e fomentar o comércio local, impactado pela pandemia desde março de 2020.

Segundo o secretário de Governo e Eventos de Itaguaí, Carlos André Viana, a estimativa é receber 20 mil visitantes, arrecadar cerca de R$ 8 milhões com impostos e gerar pelo menos mil empregos diretos e indiretos. Além disso, as festividades servirão como eventos-teste para futuras programações e festas na cidade.

"Será uma grande festividade, mas com eventos simples e inclusivos, contendo custos e aumentando a arrecadação. A população de Itaguaí merece voltar a sorrir após esse período tenebroso pelo qual o mundo passou. Esperamos, com o avanço da vacinação, que seja apenas o início de uma nova era de eventos na nossa cidade", projeta Viana.

A Secretaria de Cultura de Itaguaí trabalha, agora, para confirmar as atrações, que terão shows musicais, prestigiando os artistas da região, atividades lúdicas e esportivas para todas as idades, sessão de fotos com o Papai Noel e até concurso para eleger a loja mais bonita da cidade.

"A programação vai beneficiar não só os comerciantes da região, que já começaram a enfeitar suas lojas, como também as mais de 20 mil crianças da rede municipal de educação, seus pais, avós e parentes. Afinal, além dos eventos culturais pela cidade, também vamos promover atividades físicas especiais durante o período", conta o secretário de Governo e Eventos.