Chapa 1 vence eleição e promete uma gestão participativa e inclusiva. - Divulgação

Publicado 16/11/2021 21:46

ITAGUAÍ- O advogado Joseph Piñeiro foi eleito nesta terça-feira (16) o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Itaguaí para o triênio 2022/2024. Ele recebeu aproximadamente 66% dos votos contabilizados e vai suceder o advogado Arthur Oggioni.

Joseph Piñeiro espera construir um mandato participativo e inclusivo com à advocacia.

- Esperamos melhorar o diálogo com toda classe e judiciário, vamos buscar a valorização e defesa das prerrogativas, realizar de forma intensa cursos e palestras para os nossos advogados, além de muitos outros projetos que busquem sempre o prestígio da nossa classe. Nossa idade durante as eleições foi questionada, mas nossa competência vai ser respondida no final do mandato-, conta o advogado.

Após receber o resultado contou que esse é um dos momentos mais felizes de sua vida.

- Sinto hoje que é uma vitória de toda a classe, estamos eleitos, no plural, toda nossa chapa e advogados que acreditaram na mudança e na renovação. Eu amo a advocacia e hoje é um dia profissional mais especial da minha vida, depois do dia que recebi a minha carteira profissional-, comemora Joseph.

O novo presidente era candidato pela chapa 1 "OAB Forte e Unida", recebeu 130 votos. A vice-presidente é a advogada Joanna Salles que contou para o jornal sobre a disputa.

- É uma das emoções mais fortes já senti já vida. Fizemos uma campanha difícil, deixamos nossas famílias, nosso lazer, sofremos ataques, sentimos muito, mas a resposta veio com essa linda vitoria, estamos gratos e queremos construir um mandato democrático. Agrademos imensamente a todos e todas que nos apoiaram e vamos a lutar pq há muito trabalho a fazer-, comemora a Vice Presidente, Joaana Salles.

A eleição aconteceu das 9h às 17h. Participaram da eleição os advogados em dia com as contribuições estatutárias, regulamentares e regimentais obrigatórias.