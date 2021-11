Iluminação para o Natal começa em Itaguaí. - Foto: Rui Okada

Iluminação para o Natal começa em Itaguaí.Foto: Rui Okada

Publicado 15/11/2021 16:32

Prefeitura de Itaguaí deu início à montagem do Natal Eu Amo Itaguaí, que terá duração de 40 dias no município. A programação tem seu início no dia 29 de novembro, e término no dia 6 de janeiro. A empresa responsável pelo serviço de instalação começou na quinta-feira (11), os trabalhos.

As primeiras árvores a receber lâmpadas de Led que vão dar a cidade o cenário lúdico de natal foram o Parque de eventos, calçadão e na rua General Bocaiúva.

Esta será a primeira edição do Natal Eu Amo Itaguaí e promete chegar com força ao município. A programação tem expectativa de receber 20 mil visitantes que poderá aproveitar mais de 25 atrações entre show de música, danças e muito mais. O objetivo é fomentar o comércio e o turismo local.