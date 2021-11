Manoella Aparecida ganha medalha de ouro e de prata na ginástica Aeróbica, em campeonato na Colômbia. - Divulgação

Manoella Aparecida ganha medalha de ouro e de prata na ginástica Aeróbica, em campeonato na Colômbia.Divulgação

Publicado 15/11/2021 18:50 | Atualizado 15/11/2021 22:35

ITAGUAÍ- A ginasta Manoella Aparecida, de 16 anos, voltou a brilhar na manhã desta segunda (15), ao conquistar o título de campeã no campeonato Sul-Americano, na Colômbia. Além de receber a medalha de ouro, Manoella também ganhou prata na disputa em trio. A atleta representa Itaguaí e o Brasil há 6 anos em campeonatos nacionais e internacionais. Esta foi a primeira vitória internacional na categoria juvenil, que vai de 15 a 17 anos que a jovem participou.







‘Manu’ como é chamada carinhosamente, conta com 51 títulos, dentre eles a medalha de prata no campeonato mundial em 2019, realizado em Portugal. A jovem já competiu na copa do mundo, mundial, pan-americano e Sul-americano onde é tricampeã: duas vitórias no campeonato infantojuvenil e no campeonato juvenil, pela primeira vez. No total contabiliza mais 46 medalhas em campeonatos oficiais, sendo 28 de ouro.



A categoria individual que Manoella Aparecida recebeu o ouro é a mais disputada pelos competidores.



- Competir para mim, é uma sensação sem igual, eu me sinto muito confortável no palco. A gente antes de entrar no palco fica muito nervoso, mas quando eu entro consigo mostrar tudo que treinei e me divertir, mesmo me esforçando-, comemora a campeã.



Para manu a grande emoção é fazer o que ama e ter o retorno do público.

- Eu acho incrível a competição, eu amo o que faço eu já competi muitas vezes e não me canso. Eu aproveito cada segundo, além de me sentir muito feliz em fazer o que amo e principalmente tocar as pessoas. Amo saber que o que eu faço toca o coração delas-, explica Manu.