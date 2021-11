As doses estão disponíveis na Secretaria de Agricultura e Pesca (SMAP) - Foto: Italo Dornelles

Publicado 22/11/2021 16:25

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí inicia, nesta segunda-feira (22/11), a segunda etapa da Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa. Nesta edição, serão disponibilizadas doses gratuitas para pequenos produtores que possuem até 30 cabeças de gado com idade de até dois anos.

As doses estão disponíveis na Secretaria de Agricultura e Pesca (SMAP), mas a aplicação é de responsabilidade do próprio pecuarista. A Prefeitura informa que grandes criadores devem procurar o Núcleo de Defesa Agropecuária de Itaguaí e apresentar a nota fiscal das vacinas que comprove a imunização. O procedimento, neste caso, é obrigatório.

A vacinação contra a Febre Aftosa é de fundamental importância para desenvolver imunidade no rebanho. No município, a campanha ocorre em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Superintendência de Defesa Agropecuária e Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.