Espetáculo Emoções encanta público do Teatro Marilu Moreira. - Divulgação

Espetáculo Emoções encanta público do Teatro Marilu Moreira.Divulgação

Publicado 24/11/2021 18:46 | Atualizado 24/11/2021 18:49

No dia 12 de novembro a Escola de Dança Municipal Itinga completou sete anos, e em comemoração ao aniversário recebeu o espetáculo Emoções, além de diversas apresentações das escolas e projetos de dança convidadas. O evento encantou o público do Teatro Marilu Moreira, no centro de Itaguaí.

Para o diretor da Escola de Dança esse momento é muito importante o diretor relembrou momentos em que as aulas de dança aconteciam no Teatro Municipal, e explicou que foi em 2014 que o espaço tornou-se a Escola Municipal de Dança Itinga. Centenas de alunos passaram pelo equipamento e a partir dele foram inseridos no meio profissional, um dos grandes exemplos é o próprio Caio.

- Eu já fui aluno, fui aluno da época que era aqui no teatro. Estar aqui hoje é uma satisfação muito grande, nesse momento de recomeço, em que estamos voltando de uma pandemia e podemos voltar a trazer novas ideias, incentivar novos alunos. Ter essa dedicação é importante, a escola de dança precisa ter uma companhia municipal de Itaguaí. Estamos com essa política de integrações entre todos que amam a dança no município-, explica Caio.

Um dos projetos sociais convidados foi o Pontinha dos Pés, que assiste crianças de 3 a 12 anos, em Ibirapitanga. Para Hanny Silva, criadora do projeto esse é um momento único que a cultura através da dança está proporcionando ao município.

- Estar participando de eventos como este, no Teatro municipal a convite da Escola de dança Municipal para nós é importantíssimo porque abre novas oportunidades, da mais segurança, e inspira as crianças mostrando que elas estão no caminho certo. Além de ser um incentivo para mim, que faço o projeto de boca a boca, sem patrocínio. A partir destas apresentações a realidade do Pontinha vem mudando, as crianças agora vivem empolgadas, pois temos lugares para nos apresentar. O incentivo realmente é o mais importante, pois a realidade dessas crianças não é fácil-, explica Hanny.

Também participaram do evento o Projeto de Dança Corpo Livre, Companhia de Dança Natalia Ramalho, Escola de música e Ballet Dó Ré Mi , Escola de Dança Danielle Valois, Studio de Dança Jailson Trevysani, United by Dance Company, Sistema de Dança, Convexus Dance Stúdio, Colorguard da Bamita, Instituto de Dança Itaguaí, Carioca Artes Stúdio de Dança.