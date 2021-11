O encontro reuniu municípios fluminenses de todo o Brasil. - Foto: divulgação

O encontro reuniu municípios fluminenses de todo o Brasil.Foto: divulgação

Publicado 24/11/2021 21:02 | Atualizado 24/11/2021 21:42

Nesta quarta-feira (24), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento participou do 15° Encontro da ANAMMA-RJ - O Papel dos Municípios no Ambiente e na Sustentabilidade, que aconteceu no Iate Clube do Rio.



O encontro reuniu municípios fluminenses e de todo o Brasil, de forma virtual, para debater sobre temas como: Rio + 30; implantação da Agenda Ambiental Urbana no Estado do Rio de Janeiro; A Política Nacional de Resíduos Sólidos e Implantação da Logística Reversa; e sobre eleições da Anama-RJ.

A secretária municipal da pasta, Shayene Barreto, que esteve no evento com a equipe técnica da SMMAP, falou sobre a troca experiências que o evento proporciona e como é importante a união de todos os municípios.

“Com certeza, foi um dia de muito aprendizado e troca de experiências valiosas. Itaguaí tem se empenhado para realizar um trabalho de excelência e se tornar uma cidade cada vez mais sustentável, que valoriza os nossos recursos naturais, mas sabemos que é necessário a união de todos os municípios em prol de um objetivo muito maior”, disse a secretária.

A programação continua nesta quinta-feira, dia 25, com o tema “Os Municípios e o Novo Sistema De Licenciamento Estadual (Selca)”.