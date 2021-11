Publicado 25/11/2021 12:34

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí disponibilizou, nesta terça-feira (23/11), uma nova forma de pagamento de tributos. Trata-se da modalidade via Pix, opção muito prática, fácil e eficiente que o cidadão pode optar, a partir de agora, para fazer seus pagamentos de taxas, contribuições e outros serviços.



Segundo informações da Secretaria Municipal de Fazenda essa tecnologia é segura e vai permitir mais agilidade nas transações entre a Prefeitura e as instituições bancárias. Além de possibilitar pagamentos digitais, sem necessidade de o morador sair de casa, o uso de QR code de Pix possibilita outras vantagens como, por exemplo, uma compensação imediata de pagamentos.



– Esta é uma facilidade, mais uma novidade desta gestão. Essa nova forma de pagamento, vai permitir fazer em todos os tipos de tributos: ISS, IPTU, ITBI, taxa de alvarás, taxas e dívidas ativas administrativas – destaca o secretário de Fazenda, João José de Almeida.

A Prefeitura assegura que o sistema vai disponibilizar um QR Code com as mesmas informações que constam no tradicional código de barras, seguindo as guias modelo Febraban, que devem ser pagas até o vencimento.



Com essa novidade os cidadãos terão mais liberdade, pois poderão pagar seus débitos utilizando a sua própria instituição financeira, ou seja, qualquer banco.