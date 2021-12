Essa semana a celebração recebeu o Concerto de Natal com participação de uma das cantoras mais influentes do país, Jane Duboc. - Foto: Italo Dornelles

Essa semana a celebração recebeu o Concerto de Natal com participação de uma das cantoras mais influentes do país, Jane Duboc.Foto: Italo Dornelles

Publicado 17/12/2021 18:52 | Atualizado 17/12/2021 18:54

ITAGUAÍ- Desde novembro a Prefeitura de Itaguaí traz uma agenda para quem busca por diversão em família. Essa semana a celebração recebeu o Concerto de Natal com participação de uma das cantoras mais influentes do país, Jane Duboc, que dividiu o palco com a Orquestra de Sopros e Percussão de Itaguaí e Banda Sinfônica.

A jovem clarinetista Jayane Josefa Silva, 17 anos do Instituto Brasileiro de música e Educação (IBME) conta sobre representatividade e admiração pela artista.

- Jane Duboc é uma cantora incrível! Além de um timbre vocal único, tem uma representatividade para as meninas/mulheres que lutam para terem seu lugar no mundo da música. Para mim, foi uma honra dividir o palco com essa cantora maravilhosa e de um talento ímpar. Agradeço ao projeto por me proporcionar essa experiência inesquecível e de mostrar a importância de abraçar as oportunidades e lutar pelos nossos sonhos-, disse Jayane.

Jane Duboc é cantora, compositora, esportista e escritora brasileira. Jane, que aparece na posição 73 da lista As 100 Maiores Vozes da Música Brasileira pela Rolling Stone Brasil, alcançou sucesso nos anos 1980 com temas românticos como "Besame" de Flávio Venturinni e Murilo Antunes, tema da novela" Vale Tudo", "Manoel, o Audaz", de Toninho Horta e Fernando Brant, que fizeram parte da apresentação no ‘Natal Eu Amo Itaguaí’, além das canções "Natal das Crianças" da coletânea da Biscoito Fino: "Natal Bem Brasileiro".

— Fui muito bem recebida por secretários e políticos envolvidos com a cultura. Fiquei muito feliz em poder ter participado com a orquestra de jovens entusiasmados, maestro Davi conduzindo a felicidade e uma plateia linda num evento memorável. Que noite linda!-, comemorou Duboc.

A Flautista, Cinthya da Silva Lopes de 19 anos, também elogiou o evento.

- Ter participado do evento “Natal Eu Amo Itaguaí” foi algo muito especial para mim, por ter a honra de estar tocando ao lado de uma grande mulher como a cantora Jane Duboc. Ela traz garra, vigor e empoderamento na música, representando nós mulheres em meio a tantas críticas e concorrência. Ainda bem que ainda existem mulheres que fazem reverência e a diferença na música seja aonde for-, finalizou Cinthya.

A programação do Natal na cidade acontece até o dia 6 de janeiro e conta com diversas atrações. Os moradores com interesse podem encontrar informações nas mídias da Prefeitura de Itaguaí.