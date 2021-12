Reunião de planejamento e acompanhamento do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). - Foto: Diretoria de Comunicação CMI

Reunião de planejamento e acompanhamento do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).Foto: Diretoria de Comunicação CMI

Publicado 15/12/2021 19:37

ITAGUAÍ- Na manhã desta quarta-feira (15) foi realizada na Câmara Municipal de Itaguaí uma reunião de planejamento e acompanhamento do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O encontro teve como objetivo informar representantes do poder Executivo e do Poder Legislativo sobre a realização do processo seletivo simplificado para recrutamento de recenseadores e agentes censitários para o Censo 2022.





Os dados foram apresentados pelo coordenador de área do IBGE, responsável pela região da Costa Verde, Miraldo Fernandes Ribeiro. No total serão134 vagas disponibilizadas, sendo 119 vagas para a função de Recenseador, duas vagas para a função de Agente Censitário Municipal (ACM), 11 vagas para a função de Agente Censitário Supervisor (ACS) e duas vagas de Agente Censitário Supervisor destinadas a pessoas com deficiência (ACS PPE).



As inscrições começam hoje (15) às 16h e vão até o dia 29/12. A previsão de realização da prova é para o dia 27 de março, com resultado da seleção previsto para ser divulgado no dia 06 de maio de 2022. A taxa de inscrição para as vagas de Recenseadores é de R$ 57,50 e para as vagas de Agentes Censitários é de R$ 60,50.



O trabalho temporário será de três meses, podendo ser prorrogado caso necessário. O censo será iniciado em 1º de junho de 2022 e irá até agosto de 2022.



A remuneração para as vagas de ACM é de R$ 2.100,00 e para ACS é de R$ 1.700,00. Os Recenseadores recebem por produção e sua remuneração estimada é entre R$ 400,00 e R$ 600,00.

O coordenador de área Miraldo Fernandes Ribeiro explicou que para o IBGE é vantajoso que os aprovados no concurso sejam moradores da região em que forem atuar, pois, dará agilidade ao trabalho.