Maria Pitbull e Manuella Aparecida se apresentam no 'Natal Eu amo Itaguaí". - Divulgação

Publicado 07/12/2021 16:35 | Atualizado 07/12/2021 16:56

ITAGUAÍ- Realizada no último final de semana, a apresentação de Jiu-Jitsu da pequena notável Maria Pitbull, de apenas 9 anos, foi um dos pontos altos dos primeiros dias do "Natal Eu Amo Itaguaí”, festividade de fim de ano organizada pela prefeitura da cidade fluminense para elevar a autoestima da população e fomentar o comércio local.

Colecionadora de títulos, a jovem faixa-cinza da Gracie Barra já subiu no lugar mais alto do pódio diversas vezes, até mesmo em competições internacionais, campeã em eventos sul-americanos, pan-americanos e mundiais. Entretanto, ela confessa que subir em um dos principais palcos de sua cidade natal teve um gosto especial.

“Estou muito feliz por ser reconhecida pela minha cidade fazendo o esporte que eu amo. Só tenho a agradecer ao prefeito Rubão e à secretária de esportes Fernanda”, declarou Maria Pitbull, que se apresentou ao lado de outra referência para a juventude itaguaiense, a ginasta multicampeã Manoella Aparecida.

Iniciada no último final de semana de novembro, as festividades de fim de ano de Itaguaí estão previstas para acontecer até o início de janeiro. Ao todo, serão promovidos tanto para a população local quanto para turistas de cidades vizinhas apresentações culturais, shows de entretenimento e atividades esportivas.

“Estão programadas diversas atividades físicas como lutas, aulas de zumba, gincanas, concurso de embaixadinhas, entre outras. Essa apresentação da Manu e da Maria tem como intuito inspirar outras crianças a praticarem esportes e, quem sabe, representar Itaguaí mundo afora", destacou a secretária de turismo e esporte, Fernanda Spíndola.

A segunda semana de programação do Natal em Itaguaí, promovido pela Prefeitura, reúne música, teatro, gastronomia e artesanato no centro da cidade. O Natal em Itaguaí mais uma semana alavanca a economia criativa, o turismo, a geração de emprego e renda. Confira a programação da semana:

Terça- feira (7): Big Band Algo Novo e apresentação musical

Quarta- feira (8): Recital Bamita e Banda Live

Quinta- feira (9): Coral ORJI

Sexta-feira (10): ‘Natal em Família’ e ‘ Eu acredito no Natal’ (Espetáculo dos alunos das oficinas do Teatro Municipal Marilu Moreira).

Sábado (11): Mostra de dança com Escolas de Itaguaí.