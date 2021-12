Doses estão disponíveis no município. - Foto: Italo Dornelles

Publicado 06/12/2021 13:56 | Atualizado 06/12/2021 13:58

ITAGUAÍ- A vacinação contra a covid-19 continua em 17 unidades nesta semana em Itaguaí. Segundo calendário divulgado pela Prefeitura, o atendimento será das 8h às 12h para segunda e terceira dose.

A primeira dose segue disponível para todos os moradores com 12 anos ou mais as quartas e sextas, na Vigilância e Saúde, no centro de Itaguaí.

A segunda dose segue nos postos para quem tomou a Pfizer, Coronavac e Astrazeneca.

A terceira dose está disponível para profissionais da saúde e maiores de 50 anos que tenham cinco meses da segunda dose.

As 17 unidades disponíveis para vacinação da segunda e terceira dose são: Clinica da Família Ibirapitanga, ESF Centro, Chaperó, Coroa Grande, Ilha da Madeira, Mazomba, Odenit Maia, Piranema, Santa Cândida e Teixeira, UBS Brisamar, Califórnia, Chaperó, Engenho, Mangueira, Vila Margarida e Vista Alegre.

Segundo “vacinômetro” da Prefeitura de Itaguaí, na sexta (10), 177.025 doses foram aplicadas, sendo 90.987 primeira dose, 74.571 segunda dose, 3.342 dose única e dose de reforço 8.125.