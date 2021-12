Policial salva bebê de dois meses em Itaguaí. - Divulgação

Policial salva bebê de dois meses em Itaguaí. Divulgação

Publicado 06/12/2021 12:21

ITAGUAÍ- Um bebê de dois meses foi salva por policiais militares do PROEIS após se engasgar, no domingo (5), em Itaguaí.

De acordo com a polícia, uma equipe fazia patrulhamento de rotina quando foi abordada pelo casal. Os agentes conseguiram prestar os primeiros socorros à vítima e realizar manobras para desobstruir as vias áreas da menor. Logo após a desobstrução feita pela policial, a criança e a mãe foram conduzidas para o Hospital Cemeru. Após os primeiros procedimentos médicos a criança foi transferida para a UPA de Itaguaí e passa bem.



Nas mídias a Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança de Itaguaí, comemora.

-A CPROEIS agradece o imediato empenho dos policiais, que assim enobrecem a imagem institucional da PMERJ e por elevarem o mais alto sentimento de proteção a sociedade, humanidade, empatia, merecedores de elogios e reconhecimento-.