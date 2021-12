Carro é encontrado na Av. Brisamar e devolvido ao dono na madrugada desta quinta-feira (3). - Dilvugação

Carro é encontrado na Av. Brisamar e devolvido ao dono na madrugada desta quinta-feira (3). Dilvugação

Publicado 03/12/2021 13:15 | Atualizado 03/12/2021 13:16

ITAGUAÍ- Um carro foi recuperado na madrugada desta quinta-feira (3) na Avenida Brisamar próximo a Nuclep, em Itaguaí. Policias do PROEIS estavam fazendo o patrulhamento na área quando notaram que os assaltantes estavam abandonando um veículo.

Os proprietários haviam entrado em contato com a Delegacia de Polícia para comunicar o roubo do carro. Conforme os agentes descreveram não conseguiram mais detalhes, pois a vítima ligou do celular de um frentista do posto de Gasolina.

A denúncia foi feita às 23h30 da quarta-feira (2), meia hora depois os agentes fizeram a apreensão do carro, na Avenida Brisamar em Itaguaí. De acordo com informações dos agentes, o proprietário do veículo estava fazendo um boletim de ocorrência na 50ª DP quando os policiais chegaram para informar sobre veículo encontrado. No momento o dono do carro constatou que de fato era o seu veículo.

Os assaltantes não foram encontrados até a publicação da matéria.