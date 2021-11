Presidente da câmara Gil Torres faz pronunciamento. - Divulgação

Publicado 27/11/2021 21:38 | Atualizado 27/11/2021 21:40

ITAGUAÍ- Na última sessão da Câmara Municipal de Itaguaí realizada na manhã de quinta-feira (25), o destaque foi o pronunciamento do Presidente da Casa Legislativa, vereador Gil Torres, que foi até a tribuna explicar sobre as diferenças de prerrogativas entre Poder Legislativo e Poder Executivo. Gil rebateu boatos que ocorrem no município de que estaria dando ordens a servidores do Poder Executivo.

O vereador enfatizou que não exerce nenhum tipo de autoridade na Prefeitura Municipal de Itaguaí, que não autorizou ninguém a falar em seu nome e que sua responsabilidade como vereador é legislar e fiscalizar os atos do Executivo.

— Quem manda no Executivo é o prefeito. Eu, vereador, não tenho nada a ver com o Executivo. Nenhum secretário ou funcionário da prefeitura tem vínculo ou está autorizado a falar por mim — declarou Gil Torres enfatizando que, se for preciso, irá abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e convidar os envolvidos a prestarem explicações.

Outro ponto destacado pelo chefe do Poder Legislativo foi a responsabilidade sobre o comando da Polícia Militar. Gil Torres informou que a gerência do órgão é incumbência do Governo do Estado, não do Legislativo Municipal.

O vereador destacou que as ações do seu Gabinete de Rua, que tem o objetivo de recolher demandas da população de Itaguaí, já garantiu o envio de cerca de 2 mil ofícios ao Poder Executivo em um ano, além de está trabalhando em seu mandato para fazer o que é certo.

— Não tenho medo. Não tenho nenhum envolvimento com organização criminosa. Não sou de ouvir historinhas e nem estou aqui para mandar recado — Disse o presidente da Casa, que solicitou ao presidente da Comissão de Segurança, vereador Julinho (PSC), que viabilize a realização de uma Audiência pública com as autoridades de segurança pública com atuação no município.

O presidente recebeu apoio dos vereadores Haroldo Jesus (PV), Sandro da Hermínio (PP), Fabio Rocha (PL) e Alex Alves (PRTB). Sandro ressaltou a conduta perseverante do Presidente e fiel aos princípios. Fabio destacou que só é atacado quem está em evidência, e que Gil tem adquirido cada vez mais força política através de ações de destaque. Haroldo sugeriu que ao invés de convidar, as autoridades sejam convocadas pelo presidente da Comissão de Segurança.

Gil agradeceu o apoio e analisou que isso demonstra a união do plenário.

— Não irei admitir qualquer tipo de ameaça, seja de quem for, a qualquer funcionário desta Casa ou qualquer vereador que esteja aqui atuando. Não irei admitir e isso não irá existir no nosso mandato — finalizou.