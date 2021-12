O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, recebeu na sede da prefeitura, o comandante do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. - Divulgação

O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, recebeu na sede da prefeitura, o comandante do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.Divulgação

Publicado 02/12/2021 19:54 | Atualizado 02/12/2021 19:56

ITAGUAÍ- O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, recebeu nesta quinta-feira (02/12), na sede da prefeitura, o comandante do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tenente-coronel Urá Ferreira.

Na pauta desse encontro, diversos assuntos foram abordados, inclusive sobre a possibilidade de parcerias, entre elas o treinamento de agentes da Defesa Civil, da Guarda Municipal e de outras equipes da Prefeitura pela tropa de elite da polícia militar.



– Considero esse apoio do Governo do Estado de extrema importância, pois é com união e trabalho coletivo que poderemos fazer uma cidade muito melhor para os nossos cidadãos – comentou o prefeito, acrescentando que também foi discutido um plano de melhorias no centro de treinamento que o Bope mantém na Serra do Matoso, em Itaguaí.



Operação Lei Seca



No mesmo encontro, o prefeito também recebeu o superintendente da operação Lei Seca no Rio de Janeiro, tenente-coronel Pinho. Neste caso, o prefeito explica o que foi acordado:



– Firmamos o compromisso de que no evento de amanhã (3/12), Ação de Cidadania, da Secretaria de Assistência Social, no Parque Municipal, os agentes da Lei Seca farão um trabalho de conscientização acerca do perigo que é bebida e direção – acentua.



Conforme a prefeitura, o evento será realizado amanhã e ocorre em alusão ao Dia internacional da Pessoa com Deficiência.