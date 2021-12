O mini curso "como atender estrangeiros em inglês" está com inscrições abertas. - Banco de imagens: Freepik

O mini curso "como atender estrangeiros em inglês" está com inscrições abertas.Banco de imagens: Freepik

Publicado 01/12/2021 18:17 | Atualizado 01/12/2021 18:37

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí segue levando capacitação e informação para apoiar o microempreendedor. O mini curso "como atender estrangeiros em inglês" está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira (6). Esta é uma parceria entre Prefeitura de Itaguaí por meio da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e a Escola de inglês CNA. Os interessados devem procurar a Casa do Empreendedor que funciona na Rua General Bocaiúvas, n° 611, em frente à Prefeitura.



O minicurso será ministrado toda sexta-feira, a carga horária total do curso são de 3h e o material didático é gratuito.



A pasta busca trazer aos microempreendedores mais segurança na hora do atendimento.



“Nós vamos receber centenas de turistas no município até o dia 6 de janeiro, segundo a demanda dos próprios trabalhadores organizamos esse minicurso, para auxiliar no atendimento e nas vendas”, explica o diretor de Emprego e Renda Mazinho Theodoro.



Há poucas vagas, qualquer pessoa cadastrada no MEI pode fazer o curso. No ato da inscrição é necessário levar CPF, rg., comprovante residencia, CNPJ e não havendo o CNPJ a pasta consegue emitir na própria casa do empreendedor.