Papai Noel se apresenta para as crianças em Itaguaí. Foto: Italo Dornelles

Publicado 29/11/2021 14:52 | Atualizado 29/11/2021 14:56

ITAGUAÍ- A programação natalina em Itaguaí, na região Metropolitana, começou neste domingo (28) com atividades culturais, abertura da Casa do Papai Noel e fogos.



As festividades são no Parque de Eventos, onde fica a casa do Papai Noel, as crianças podem visita-lo a partir das 18h. A programação promete encantar crianças e adultos com diversas atrações até o dia 6 de janeiro.



Para Rubem Vieira, prefeito de Itaguaí o Natal eu Amo Itaguaí é único.



- Queremos devolver a esperança ao povo. Dar oportunidades para nossas crianças, para aquele que não tem dinheiro de pagar a passagem para ir ao shopping, que não tem a condição de tirar uma foto com o Papai Noel. Hoje estamos devolvendo ao morador a cidade de Itaguaí. A sensação de ter de volta a emoção de estar com a família em volta da árvore, é isso que queremos devolver a tradição antiga do Natal-, disse Rubem Vieira.



O evento de domingo foi um teste que se tornou um sucesso, nesta segunda-feira (29), diversas publicações e comentários foram feitos na cidade. -Evento de excelência! Essa administração está de parabéns!-, parabenizou Luan nas mídias da Prefeitura.



A moradora Camilla Kyanne esteve presente na inauguração da festa e parabenizou a gestão pela festa. - Estava linda. Irei novamente hoje-, afirma a moradora.



Nesta segunda-feira (29), os moradores poderão assistir à Banda Municipal de Itaguaí (BAMITA), apresentação do Quebra Nozes e o Coral Itavoz, a partir das 18h.



Os cuidados para prevenção contra o coronavírus continuam em vigor. O uso de máscaras de proteção no local será obrigatório.