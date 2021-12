Ao todo, 68 escolas de nove municípios fluminenses aderiram à campanha, que contou com um total de 28.500 alunos, 3.500 trabalhadores e 460 cipeiros engajados, segundo informações do MPT-RJ - Divulgação

ITAGUAÍ- O município de Itaguaí foi um dos vencedores da importante campanha de incentivo para a criação das Comissões Internas de Prevenção Acidentes e Doenças nas Escolas (CIPA Escolar) organizada pelo Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro.

De acordo com o órgão, a campanha tem por objetivo incrementar o número de instituições de ensino com a CIPA Escolar instituída, formada por alunos e trabalhadores, que atuarão de forma contínua e consistente em ações de conscientização e prevenção de acidentes e doenças nos ambientes das escolas.

"O Ministério Público do Trabalho acredita que em matéria de segurança e de saúde no trabalho, a melhor estratégia de atuação é a prevenção e o melhor caminho para implementar a cultura da prevenção é a educação, motivo pelo qual o MPT-RJ agradece o engajamento das Secretarias de Educação e convida a todas para incluir o tema nos projetos pedagógicos das escolas e ampliar as ações do projeto nos próximos anos”, disse a procuradora do MPT-RJ e coordenadora da campanha, Cirlene Luiza Zimmermann, em publicação no site oficial da entidade.

Ao todo, 68 escolas de nove municípios fluminenses aderiram à campanha, que contou com um total de 28.500 alunos, 3.500 trabalhadores e 460 cipeiros engajados, segundo informações do MPT-RJ. A lista de vencedores ainda teve, por ordem de colocação, as cidades de Piraí, São Francisco de Itabapoana, São João de Meriti, Valença, Nova Iguaçu e Nova Friburgo.

Os Municípios vencedores da campanha serão premiados com troféus, tablets, camisetas e canetas do projeto Segurança e Saúde nas Escolas e revistas MPT em Quadrinhos Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas. Os prêmios da Campanha foram custeados por multas de Termos de Ajuste de Conduta (TAC) firmados pelo Ministério Público do Trabalho.