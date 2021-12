Publicado 03/12/2021 00:08 | Atualizado 03/12/2021 00:10

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí por meio da Secretaria de Assistência Social em parceria com o Detran, Cidadania sobre rodas e Detran Mulher para agendamento de diversos serviços, nesta sexta-feira (3), na Fundação Leão XIII. O atendimento acontecerá das 9h às 13h.

O morador de Itaguaí poderá agendar serviços para primeira vida, renovação de 18 anos, segunda via da identidade, identidade infantil, segunda via do CPF, atualização de dados na Receita, pendencias com a receita, emissão de multas, entrada, recursos e retirada de pendências do Seguro desemprego.

Os interessados na emissão do cartão do SUS também poderão aproveitar o dia para tirar, outros diversos serviços estarão sendo ofertados carteira de trabalho, inss, FGTS, cálculo de rescisão, consulta no Serasa, até elaboração de currículo a assistência irá oferecer.

O evento fará parte da comemoração do Dia Internacional da Pessoa com deficiência através da Ação de Cidadania.